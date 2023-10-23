شكرا لقرائتكم خبر عن حادثا تصادم في بحر الصين الجنوبي بين بكين ومانيلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادلت بكين ومانيلا، أمس الأحد، الاتهامات بالتسبب بحادثي تصادم وقعا بين سفينتين صينيتين، وسفينتين فلبينيتين كانتا تقومان بمهمة إمداد للقوات الفلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، في وقت نظّمت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أول مناورات جوية مشتركة.

ووقّع حادثا التصادم بين سفينتين صينيتين وسفينتين فلبينيتين قرب جزيرة سيكند توماس شول المرجانية، في جزر سبراتلي المتنازع عليها، وحيث تنشر بكين سفناً لتأكيد مطالبها بالسيادة شبه الكاملة على البحر. ودانت واشنطن ما سمّته بالعرقلة الصينية الجديدة في بحر الصين الجنوبي.

وأعلنت مجموعة عمل حكومية فلبينية أن «مناورات العرقلة الخطرة التي قامت بها السفينة 5203 التابعة لخفر السواحل الصيني جعلتها تصطدم بسفينة الإمداد (...) المتعاقدة مع القوات المسلحة الفلبينية»، على بعد نحو 25 كلم عن سيكند توماس شول.

من جانبها، قالت الصين إن «التصادم الطفيف» حصل بعدما تجاهلت سفينة الإمداد «عدة تحذيرات، وتعمدت العبور من خلال قوات حفظ النظام بطريقة غير محترفة وخطرة» وفق ما أوردت شبكة «سي سي تي في» التلفزيونية العامة نقلاً عن وزارة الخارجية.

وفي حادث ثان، أفادت قوة العمليات الفلبينية بأن «سفينة تابعة للميليشيات البحرية الصينية صدمت» سفينة لخفر السواحل الفلبيني كانت تواكب مهمة الإمداد. إلا أن بكين اتهمت السفينة الفلبينية بالتسبب «عمداً» بالحادث، بسيرها «عن سابق تصميم» إلى الخلف باتجاه سفينة صينية لصيد السمك.

وأظهر تسجيل مصور نشره الجيش الفلبيني حصول تماس لفترة وجيزة بين مقدّم سفينة خفر السواحل الصينية والجزء الخلفي من سفينة الإمداد. وتواصل السفينة الفلبينية الإبحار. ولم يتضح ما إذا لحقت بها أضرار. وتمكنت سفينة إمداد ثانية من الوصول إلى السفينة الراسية بي آر بي سييرا مادري «ونجحت في إمداد قواتنا وعناصرنا المتمركزين هناك»، وفق البيان.

وقالت مجموعة العمل الحكومية في بيان إن «القوة الضاربة الوطنية لغرب بحر الفلبين تدين بأشد الدرجات الأعمال الخطرة، وغير المسؤولة، وغير القانونية لخفر السواحل الصيني وميليشيات البحرية الصينية».

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الفلبين ماري كاي كارلسون في منشور على منصة «إكس» إن الولايات المتحدة تدين «العرقلة الأخيرة (الصينية) لسفينة مهمة إمداد قانونية للفلبين» والتي عرضت «حياة عسكريين فلبينيين للخطر».

من جانب آخر، نظّمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، امس الأحد، أول مناورات جوية مشتركة، على ما أعلن جيش سيؤول.

وجاءت المناورات التي تشارك فيها أيضاً قاذفة أمريكية من طراز «ب-52» مجهّزة بأسلحة نووية وصلت، يوم الثلاثاء الماضي، إلى قاعدة في كوريا الجنوبية، في وقت تعزز سيؤول وواشنطن وطوكيو تعاونها في مجال الدفاع ضد التهديدات الباليستية والنووية المتزايدة لكوريا الشمالية.

وجرت المناورات في جنوب شبه الجزيرة الكورية. وقال الجيش الكوري الجنوبي «إنها المرة الأولى التي تنفّذ فيها القوات الجوية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورة جوية» مشتركة. وأضاف أن الهدف منها هو «توسيع قدرات الاستجابة للدول الثلاث ضدّ التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية». (وكالات )