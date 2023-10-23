شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعزز انتشارها وترسل منظومات دفاع جوي إلى المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية تعزيز جاهزيتها العسكرية في الشرق الأوسط على ضوء التصعيد الأخير في المنطقة، فيما حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الأحد، من أن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك عسكرياً ضد أي منظمة أو بلد يسعى إلى توسيع النزاع في الشرق الأوسط، في حين أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن واشنطن ترى احتمالاً لتصعيد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إسرائيل لا يمكنها العودة لحالة الوضع السابق مع غزة.

وأفاد أوستن في بيان أنه سيتم نشر منظومة «ثاد» المضادة للصواريخ وبطاريات «باتريوت» إضافية للدفاع الجوي عبر المنطقة.

وتابع: «وضعت أخيراً عدداً إضافياً من القوات في تأهب استعداداً للانتشار في إطار خطة طوارئ احترازية، من أجل زيادة جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة عند الحاجة».

وأضاف: «هذه التدابير ستعزز جهود الردع الإقليمي وستعزز حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتسهم في الدفاع عن إسرائيل»، مشيراً إلى أنه سيواصل تقييم حاجات الجهاز العسكري الأمريكي في المنطقة ويدرس نشر وسائل إضافية في حال الضرورة.

وأشار أوستن إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد محادثات مع الرئيس جو بايدن، من غير أن يوضح عديد القوات الإضافية التي سيتم نشرها. وكان البنتاغون قد وضع بالفعل نحو 2000 جندي في حالة جاهزية عالية لإرسالهم إلى المنطقة إذا دعت الحاجة.

وبعد بضع ساعات من إعلان البنتاغون تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة، قال أوستن لمحطة «ايه بي سي نيوز» مخاطباً من يسعون إلى توسيع النزاع: نصيحتنا هي (لا تقوموا بذلك). نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تالياً في التحرك».

وأضاف: «في الواقع، ما نشهده هو احتمال تصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في المنطقة». كذلك، حذر أوستن، أمس الأحد، عبر «ايه بي سي» أي منظمة وأي بلد يسعى إلى توسيع النزاع واستغلال هذا الوضع المؤسف للغاية في شكل أكبر. لكنه لم يسمّ إيران أو «حزب الله».

من جهة أخرى، قال بلينكن لشبكة «إن بي سي نيوز» في مقابلة، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، وأنها تأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن لدى حركة حماس، وذلك بعد إطلاق الأخيرة سراح رهينتين أمريكيتين، الجمعة، كانت اختطفتهما في الهجوم الذي نفذته على مستوطنات إسرائيلية بمنطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر، وفق «رويترز».

وأعرب بلينكن عن اعتقاده بأن إسرائيل وقطاع غزة لن يعودا إلى حالة الوضع السابق، ومن الضروري إيجاد آلية جديدة تضمن عدم تعرض إسرائيل لهجمات جديدة. (وكالات)