شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزاري في طهران لبحث السلام بين أرمينيا وأذربيجان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا وجورجيا، سيلتقون بوزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في طهران، اليوم الاثنين، لمناقشة التقدم باتجاه اتفاق سلام بين باكو ويريفان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، عن وزارة الخارجية قولها إن الدول الست تريد إجراء محادثات عن ملفات إقليمية «من دون تدخّل دول من خارج المنطقة والدول الغربية».

وبدا أن في ذلك إشارة ضمنية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين أثارت مشاركتهما في مساعي التوصل لاتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان انزعاج موسكو، بشكل خاص.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيحضر الاجتماع. وتعتبر روسيا نفسها الضامن الأمني بين أذربيجان وأرمينيا، لكن متطلبات حربها في أوكرانيا، وما شكّلته من تشتيت لمواردها أدى لإضعاف تأثيرها في الملف.

ونفذت أذربيجان، الشهر الماضي، هجوماً خاطفاً لاستعادة السيطرة على جيب ناغورنو كاراباخ الذي كان يتمتع فيه الأرمن بحكم شبه ذاتي، منذ الانفصال في التسعينات.

ومنذ ذلك الحين، فرّ أكثر من 100 ألف أرمني من كاراباخ، واتهمت أرمينيا أذربيجان بتنفيذ تطهير عرقي، لكن باكو تنفي ذلك، وتقول إن الأفراد لهم حرية البقاء والاندماج في أذربيجان. وخاضت الدولتان حربين خلال العقود الثلاثة الماضية، ولم تتمكنا حتى الآن من التوصل لاتفاق سلام، رغم جهود تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، منذ فترة طويلة. (وكالات )