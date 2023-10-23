الجيش المصري: إصابة مراقبين للحدود بشظايا قذيفة دبابة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد (القاهرة)

أكد المتحدث باسم الجيش المصري أن بعض عناصر المراقبة الحدودية تعرضوا لإصابات طفيفة، إثر إصابة أحد أبراج المراقبة بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، خلال الاشتباكات في قطاع غزة أمس.

وقال المتحدث: «أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، وهو ما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية».

وأضاف: «أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وجارى التحقيق في ملابسات الواقعة».

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن إحدى دباباته أصابت «عن طريق الخطأ موقعاً مصرياً» قرب الحدود مع قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: «الحادث قيد التحقيق وملابساته تخضع للفحص، والجيش يأسف لهذا الحادث».

ولم يدل الجيش الإسرائيلي بمزيد من التفاصيل.

واستضافت مصر، أمس الأول، قمة سلام دولية حضرها دول عربية وغربية إضافة إلى الأمم المتحدة، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد.

وحملت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية شرقي القاهرة، خريطة طريق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ووقف العنف الدائر في قطاع غزة.

وأعاد السيسي التأكيد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، مع التشديد على أن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث، «وفي كل الأحوال، لن يحدث على حساب مصر أبداً».

وحدد السيسي خريطة الطريق المصرية للصراع الراهن في عدد من النقاط، قائلا: إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير، بل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض.

وشدد على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وعودة مسار السلام عبر ضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.