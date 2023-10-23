الصين: القوة ليست وسيلة لإنهاء النزاع

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكد مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون، من مصر، أن بلاده تعتبر أنّ «القوة ليست وسيلة لحل» النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتكرر الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

ونُظمت «قمة من أجل السلام» أمس الأول في مصر، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التحرّك فوراً من أجل «إنهاء الكابوس المروع» لسكان غزة، بعد 15 يوماً من الحرب.

وعلى هامش القمة، التقى المبعوث الصيني الى الشرق الأوسط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أمس، عن مبعوثها دعوته إلى «وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء القتال في أسرع وقت ممكن».

وقال: «تعتقد الصين أن القوة ليست وسيلة لحل المشكلة، وأن الرد على العنف بالعنف لن يؤدي إلا إلى حلقة مفرغة من الانتقام».

من جهته، أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقاء في بكين، يوم الخميس الماضي، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن خشيته من «اتساع رقعة النزاع، إن لم يكن خروجه عن السيطرة»، ومن أن «يؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة».

وفي هذه الأثناء، أشاد القائم بأعمال السفير الفلسطيني لدى باكستان، نادر الترك، بالصين لإظهارها استعدادها للقيام بدور بناء في تخفيف التوترات بين فلسطين وإسرائيل وتعزيز محادثات السلام.