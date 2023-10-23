«الأونروا» لـ«الاتحاد»: غزة تحتاج 100 شاحنة مساعدات يومياً

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبوضيف (القاهرة)

حذر عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا» في غزة، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، إثر نفاد الوقود داخل القطاع والذي يعتمد عليه في تشغيل القطاع الطبي، فيما أعلنت الوكالة مقتل 29 من موظفيها في القطاع منذ بداية الحرب في السابع أكتوبر الجاري.

وقال عدنان أبو حسنة لـ«الاتحاد»: إن دخول الوقود ضمن المساعدات ضروري، من أجل حياة المدنيين والقدرة على تشغيل القطاع الطبي الذي يعمل في ظل ظروف صعبة وعصيبة. وقال إن عدم دخول الوقود ينذر بتوقف القطاع الطبي بالكامل، وبالتالي وقوع كارثة إنسانية.

وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 100 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً، فيما دخل حتى اللحظة نحو 37 أغلبها مساعدات طبية ضرورية للقطاع الطبي، ليس بينها الغذاء أو الوقود الذي يعتبر شرطاً ضرورياً أصلاً لاستخدام المساعدات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة والضرورية للمصابين.

وطالب عدنان بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية كافة لأهالي قطاع غزة دون توقف، لاسيما وأن المدنيين هم المتضررين الرئيسيين من الأحداث الجارية. وتعمل «الأونروا» بالتعاون مع الجهات المختلفة للوصول لحل لدخول المساعدات الإنسانية كافة خاصة الغذاء والوقود لتشغيل القطاعات الرئيسية التي تحد من المعاناة داخل القطاع.

وكان فيليب لازاريني، المفوض العام لـ«الأونروا»، أشار إلى أنه دون وقود، فإننا سنخذل سكان غزة «الذين تتزايد احتياجاتهم كل ساعة، تحت أنظارنا، وهذا لا يمكن ولا ينبغي أن يحدث».

وقال: «أدعو جميع الأطراف، وأولئك الذين لديهم نفوذ عليهم إلى السماح فوراً بدخول إمدادات الوقود إلى قطاع غزة، وضمان استخدام الوقود بشكل صارم لمنع انهيار الاستجابة الإنسانية».

وأضاف: «تؤوي (الأونروا) حالياً أكثر من نصف مليون شخص من أصل حوالي مليون نازح في أرجاء قطاع غزة».

ورحب بدخول قافلة إغاثة إلى غزة، ومع ذلك، فإنها بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية، ولكي تكون ذات جدوى، فإن غزة تحتاج إلى خط إمداد إنساني متواصل وموسع.

وتعمل «الأونروا» في الضفة الغربية، والتي تشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.

صدمة وحداد

أعلنت وكالة «الأونروا»، أمس، مقتل 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بداية الحرب في السابع أكتوبر الجاري.

وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة «إكس»: «تم التأكد من مقتل 29 من زملائنا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، نصفهم من المعلمين»، مضيفة: «نحن في حالة صدمة وحداد».

وبحسب «الأونروا»: «قتل 12 نازحاً كانوا قد لجأوا إلى مدارس الأمم المتحدة، وأصيب ما يقرب من 180 آخرين منذ بداية النزاع».

كما تعرضت 38 منشأة تابعة للوكالة الأممية لأضرار.