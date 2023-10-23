البابا فرنسيس يدعو إلى وقف الحرب في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - الفاتيكان (الاتحاد)

دعا البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس، إلى إنهاء الحرب في غزة، والسماح بإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع.

وقال بعد الصلاة في ساحة القديس بطرس في روما: «الحرب هزيمة على الدوام، إنها تدمير للأخوَّة الإنسانية.. أيها الإخوة توقَّفوا، توقّفوا!».

وأضاف البابا البالغ 86 عاماً: «أجدد ندائي لكي تُفتَح فُسحات، ويستمرَّ وصول المساعدات الإنسانية، ويتمَّ إطلاق سراح الرهائن». وتابع: «أفكر في الوضع الإنساني الخطير في غزة، ويحزنني أن المستشفى الأنغليكاني ورعية الروم الأرثوذكس قد تعرّضا للقصف أيضاً في الأيام الأخيرة».

وقال أيضاً: «سنعيش ساعة صلاة لكي نطلب السلام في العالم»، وذلك مساء الجمعة المقبل في 27 أكتوبر في كاتدرائية القديس بطرس.

وتحدث البابا هاتفياً، أمس، مع الرئيس الأميركي جو بايدن لنحو عشرين دقيقة بشأن «النزاعات في العالم، وضرورة تحديد سبل للسلام»، بحسب الفاتيكان.