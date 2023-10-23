الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى القدس (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال قصفت مُحيط مستشفى القدس في غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أبشع المجازر في فلسطين، إذ استهدفت طائراتها مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الإثنين الماضي، مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الإسرائيلية.

أعلن المكتب الإعلامي التابع لحماس في قطاع غزة، أن عدد النازحين في القطاع وصل إلى مليون و400 ألف شخص، نصفهم في مراكز الإيواء، بينما بلغ عدد القتلى 4651، فيما وصل عدد المصابين إلى 14245 فلسطينيا.

وأضاف البيان أن النازحين الآخرين يتواجدون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء والمرافق العامة وغيرهم.

كما أضاف أن 50 في المئة من الوحدات السكنية في القطاع تضررت بسبب القصف، وقرابة 20 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن.

وأشار البيان إلى أن عشرات الآلاف من النازحين عادوا إلى مناطق سكناهم في مدينة غزة وشمال القطاع بعد نزوحهم إلى مناطق الجنوب، "وتعمّد الجيش الإسرائيلي استهدافهم في أماكن نزوحهم التي زعم بأنها مناطق آمنة".

يذكر أن إسرائيل شددت بعد الهجوم الحصار المفروض أصلا على القطاع منذ العام 2007، ومنعت إمدادات الوقود والمياه والماء والمواد الغذائية.

وتعاني المستشفيات في القطاع نقصا حاداً في الوقود والمياه والأدوية.