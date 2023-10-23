ترند اليوم| حقيقة الاستحواذ على فنادق حكومية.. وموعد صرف رواتب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

طلعت مصطفى

أعلنت شركة طلعت مصطفى القابضة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنها لم توقع الاتفاق النهائي لصفقة الاستحواذ على فنادق حكومية، وأنها مازالت مستمرة من خلال شركتها التابعة في إجراءات الاستحواذ على الفنادق التاريخية.

طلعت مصطفى: لم نوقع اتفاق الاستحواذ على فنادق تاريخية وجاري تنفيذ الصفقة

رواتب أكتوبر

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر، بحسب بيان من الوزارة.

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 لموظفي الحكومة

اللواء محمد أمين نصر

توفي اليوم اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية إثر مروره بوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وستشيع الجنازة بعد صلاة الظهر غدًا الأحد من مسجد المشير طنطاوي، والعزاء الإثنين بدار مناسبات مسجد المشير.

من مواليد الشرقية.. 12 معلومة عن اللواء محمد أمين نصر بعد وفاته

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر السابق.

الرئيس السيسي يتقدم جنازة اللواء محمد أمين نصر

توفي اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، قبل قليل.

وفاة اللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشؤون المالية

نعى صندوق تحيا مصر ببالغ الحزن والأسى اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، ورمز من رموز مصر والمؤسسة العسكرية ورجالها المخلصين.

موعد ومكان جنازة اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

نعت الفنانة ياسمين صبري اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، الذي توفي أمس السبت 21 أكتوبر الجاري.

ياسمين صبري تنعى اللواء محمد أمين نصر