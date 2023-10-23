محاكمة المتهم بحرق كنيسة كفر حكيم.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة محاكمة متهم على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"، في كرداسة.

ويذكر أن المتهمين جميعًا في هذه القضية، صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخرا، فأُعيدت إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

وفي وقت سابق، قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة ببدر، بالسجن المشدد 5 سنوات على متهم في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الصادر ضده في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حريق كنيسة كفر حكيم".