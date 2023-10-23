حماس: اتصال هاتفي بين هنية وعبداللهيان بحث آخر التطورات المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة

اعلنت حركة حماس، في بيان عن اتصال هاتفي بين رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بحث آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة الى ان "الاتصال بين هنية ووزير الخارجية الإيراني بحث كيفية استخدام كل الطرق لوقف الجرائم التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي في غزة".
وفي وقت سابق، اشار عبداللهيان، تعليقًا على العدوان الإسرائيلي على غزة، الى أنّ "المنطقة أصبحت كبرميل بارود نتيجة الحرب في غزة".
ولفت إلى أنّنا "نحذّر أميركا وإسرائيل بأن كل الاحتمالات واردة، إذا لم تتوقف الجرائم ضد المدنيين بغزة".
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