الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور إسرائيل الثلاثاء

يتوجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء الى تل أبيب حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب ما أعلن الاليزيه.
وكان نتانياهو قد أعلن وقبيل صدور بيان الإليزيه عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
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