شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: نحتاج إلى تحقيق تقدم يومي على الجبهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا في حاجة إلى تحقيق نتائج وتقدم مستمر على الجبهة كل يوم.

وشدد على أهمية التحرير المستمر للمناطق التي تحتلها روسيا في بلاد، وقال في خطابه المسائي بالفيديو: "سواء بكيلومتر واحد فقط، أو بمقدار 500 متر، ولكن إلى الأمام كل يوم لتحسين المواقع الأوكرانية، للضغط على المحتلين".

قتال صعب للغاية

وأشار زيلينسكي إلى أن القتال من أجل أفدييفكا ومارينكا بالقرب من مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا، صعب للغاية في الوقت الحالي.

ووفقًا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، جرى صد أكثر من 20 هجومًا روسيًا على كل قطاع من هذه القطاعات من الجبهة يوم الأحد.