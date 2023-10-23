شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حزب المؤتمر ينظم ندوة "مصر والقضية الفلسطينية" بحضور سفير فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "مصر والقضية الفلسطينية " وذلك لمناقشة تداعيات الأزمة الفلسطينية وكشف حقيقة ما يجرى داخل قطاع غزة وانتهاكات جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل والنساء والأطفال. ويأتى المتحدثون فى الندوة، هم السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، السفير دياب اللوح سفير فلسطين فى القاهرة الندوة يدير الندوة الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس الحزب ويدير الندوة الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذى للحزب. كما يشارك فى الندوة قيادات ورموز الأحزاب المصرية وأيضا قيادات أعضاء حزب المؤتمر وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالقضية الفلسطينية.

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