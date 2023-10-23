غريفيث أكد دخول 14 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، "دخول 14 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الأحد"، لافتا الى إن "المساعدات التي دخلت حتى الآن ليست سوى بارقة أمل صغيرة أخرى لملايين الناس الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، لكنهم يحتاجون المزيد".

وعبر غريفيث عن "امتنانه خصوصا لعمال الإغاثة من الجانب الفلسطيني الذين عملوا على تفريغ الإمدادات رغم المخاطر التي تواجههم واصفا إياهم بأنهم "أبطال حقيقيون ويحتاجون إلى الحماية هم أيضا".

وبدأت شاحنات المساعدات، صباح السبت، بالعبور من معبر رفح إلى قطاع غزة، حيث دخلت هناك قافلة مكونة من 20 شاحنة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

واوضحت وسائل إعلام إسرائيلية إن عملية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة تمت تحت إشراف ومراقبة إسرائيلية -أميركية -مصرية.

وكان مدير برنامج الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان أعلن أن الهدف هو تسليم ما يصل إلى 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة يوميا عبر معبر رفح في مصر، كما نقلت شبكة "سي إن إن".