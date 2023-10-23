أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجدا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. واكدت ان "الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس بمخيم جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى".

كانت هذه تفاصيل خبر عشرات القتلى والمصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجدا في مخيم جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.