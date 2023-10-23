سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي: لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار في غزة

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده انه "لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار في غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجدا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واكدت ان "الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس بمخيم جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى".