"بيونغ يانغ": سياسات واشنطن تدفع الوضع في الشرق الأوسط إلى حافة حرب شاملة

اشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بيونغ يانغ، الى إن "سياسات واشنطن، بما في ذلك دعمها لإسرائيل والمعايير المزدوجة، تدفع الوضع في الشرق الأوسط إلى حافة حرب شاملة"، موضحة ان "الوضع يتدهور في الشرق الأوسط في كل لحظة ويقترب من عتبة حرب شاملة. يعلن المجتمع الدولي بصوت واحد أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الوضع المأساوي في الشرق الأوسط، الذي يمكن أن يتصاعد إلى حرب واسعة النطاق".
ولفتت إلى أن "إسرائيل تكثف شدة ضرباتها لقطاع غزة وتجهز قواتها "استعدادا للغزو"، وعلى هذه الخلفية وعدت الولايات المتحدة إسرائيل بالدعم والسلاح وأرسلت حاملتي طائرات إلى المنطقة، وتوافد المسؤولون الأميركيون، ومن ضمنهم رئيس الدولة ووزير الخارجية ووزير الدفاع إلى إسرائيل للتعهد بالدعم و"التحريض على الحرب".
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