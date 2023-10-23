في صحف اليوم: بوحبيب في سوريا لبحث الطرق الكفيلة بتسهيل برامج عودة النازحين

اشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى انه سيلتقي في دمشق نظيره السوري فيصل مقداد، ويبحث معه في نتائج الاتصالات والزيارات التي أجراها مع الأمم المتحدة والدول الغربية في ملف النازحين السوريين والتصور اللبناني لمعالجته، ويستمع منه إلى ما لديه من معطيات.

فيما اكدت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" انّ البحث سيتناول الطرق الكفيلة بتسهيل برامج عودة النازحين السوريين الى بلادهم بالتنسيق مع السلطات السورية.

ولم يعرف ما إذا كانت السلطات السورية سترتّب موعداً للقاء له مع الرئيس بشار الاسد، إذا وجدت ضرورة للقاء.

وسيرافق بوحبيب في زيارته المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى إضافة الى عدد من المستشارين الدبلوماسيين والقانونيين.