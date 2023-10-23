طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مجمع الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس بمدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وكذلك محيط مستشفى القدس غربي المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) نقلا عن مصادر محلية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف بعدة صواريخ محيط مجمع الشفاء الطبي، الذي يضم أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، وكذلك محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى للمرة الثانية.

وأضافت أن الاحتلال يهدف إلى إحداث إرباك في المنظومة الصحية عبر التهديد المباشر للمستشفيات بالإخلاء والقصف.