عمر حرفوش في رسالة لشارل جبور: اليوم عرفت لماذا كنت دائماً تكرهني

وجه الرئيس الفخري لمنظمة التنوع والحوار الأوروبية عمر حرفوش، رسالة إلى رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور ، لافتا إلى أنه "عزيزي شارل جبور، اليوم عرفت لماذا كنت دائماً تكرهني وتتحدث عني "بقرف" و"اشمئزاز" وكأنني "متخلف" و"رعيع" و"أخرب أينما حللت"، وأُقدم صورة بشعة لازعر".

وسأل: "هل لانني لم أَلد من "الفئة الأولى الحضارية والسلمية والراقية الحريصة على لبنان وشعبه ومصالحه وتقدم صورة ناصعة وجميلة".. لا أعرف ما يميزني عن أي لبناني آخر من بعلبك أو طرابلس أو الجنوب أو بيروت أو البترون أو بشري أو بقاع صفرين او زحلة؟"

وأضاف: "البارحة كنت بعشاء مع شخصيات وفرجيتهم صورة شارل جبور وسألتهم من أجمل، هو أم أنا؟ قالوا أنت. من أشييك هو أم أنا؟ قالوا أنت . ومن يبدو عليه الثقافة أكثر، هو أم أنا؟ أجابوا أنت". وتابع: "لذلك أسألك يا جبور هل أنت أرقى مني، أو سلمي أكثر مني، أو صورتك أجمل أم أنصع أكثر مني؟ لا أعتقد".

وأشار إلى أن "المثقف يعرف أن العنصرية الدينية أو التعصب الديني هو مصطلح لوصف التمييز على أساس الدين، هو إما بدافع التعصب المرء الخاصة المعتقدات الدينية أو التعصب ضد الآخر، أو معتقداتهم الدينية او الممارسات. تتجلى عند كل المستوى الثقافي، ولكن يمكن أيضاً أن يكون جزءاً رسمياً من عقيده خاصة من الجماعات الدينية"، لافتاً إلى أن "التعصب الديني يمكن أيضاً أن يكون إدعاء بتمايز أصحاب دين من الأديان على أصحاب الديانات الأخرى".