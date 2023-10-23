في صحف اليوم: استياء كبير لدى السفراء الغربيين بسبب عدم تجاوب حزب الله مع أيّ من الرسائل التي تُنقل له

تحدّثت مصادر سياسية عن "استياء كبير لدى السفراء الموجودين في بيروت بسبب عدم تجاوب حزب الله مع أيّ من الرسائل التي تُنقل له عبر مسؤولين لبنانيين.

وكشفت المصادر لـ"الاخبار" عن تراجع سقف الكلام الدبلوماسي الذي بدأ بالتهديد والتحذير من شنّ أي ضربات ضد إسرائيل من جنوب لبنان، إلى الحديث عن ضرورة الحفاظ على المواجهات الحدودية ضمن إطار اللعبة وقواعد الاشتباك بعدَ أن بدأ السفراء والمسؤولون الذين حملوا رسائل ولا يزالون ينقلونها يفقدون الأمل بسبب تجاهل الحزب لهم، إذ يتبلّغ هؤلاء من مسؤولين لبنانيين رسميين بأن لا جواب حاسِماً ومطمئِناً من الحزب في هذا المجال.

مع ذلك، يواصل المسؤولون الأميركيون تفعيل الخط الساخن مع المسؤولين اللبنانيين ويؤكدون أنهم "يعملون مع الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، وأن على القوى السياسية أن تضغط على الحزب للقبول بهذا المسعى والالتزام بأي اتفاق قد يحصل".