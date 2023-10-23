قطاع غزة عاش الليلة الأعنف منذ بداية الحرب بعد تعرضه لغارات كثيفة فجر اليوم

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فيغارات جوية غير مسبوقة فجر اليوم على مناطق عدة في القطاع، وصفت بـ" الأعنف منذ بدء العدوان قبل 17 عشر يوما"، أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.
وقصفت الطائرات الاسرائيلية ، بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة ، بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استهدفت مخيم البريج في وسط القطاع.
ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 400 شخصا في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفيد عن سقوط 7 قتلى بينهم أطفال ليلا في قصف منزل جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي، انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من شمال شرق القطاع، جراء القصف الصاروخي والقنابل المتفجرة من الطيران الحربي.
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