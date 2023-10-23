فاينانشال تايمز: إرتفاع مبيعات الأسلحة النارية بين الإسرائيليين منذ السابع من تشرين الأول

تحدثت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن "إرتفاع مبيعات الأسلحة النارية بين الإسرائيليين بشكل كبير منذ السابع من تشرين الأول، وذلك بعد أن أُجبر مدنيون على قتال مسلحي حركة "حماس" الفلسطينية أثناء انتظار رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات عبر الحدود".

وبحسب الصحيفة، أدى الهجوم إلى "إضعاف شعور الإسرائيليين بالأمان، مما دفع العديد منهم إلى الإسراع باقتناء أسلحة فردية لحماية أنفسهم". في حين كان وزير الأمن القومي، اليميني، إيتامار بن غفير، قد وعد بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية، بينما قام بتخفيف شروط رخص اقتناء الأسلحة حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها.

ويخشى عرب إسرائيل والفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية، من "استخدام تلك الأسلحة ضدهم، نظرا للغضب والخوف بين الإسرائيليين منذ هجمات 7 أكتوبر"، وفقا لتقرير الصحيفة البريطانية.

وأشار مديرو 3 متاجر أسلحة في إسرائيل، إلى أن الزيادة الأخيرة في ملكية الأسلحة "غير مسبوقة"، حيث "كانت طوابير الانتظار طويلة جدًا، لدرجة أن المتاجر ظلت مفتوحة لساعات إضافية، بل أن بعضها فتح أبوابه في يوم السبت، الذي يعد عطلة أسبوعية ودينية عند اليهود".