مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن أكد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها فرديا أو جماعيا

افاد مصدر دبلوماسي بمجلس الأمن لـ"الجزيرة"، عن "مشروع قرار أميركي معدل يؤكد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها فرديا أو جماعيا، حيث اكد وجوب امتثال كل الأعضاء للقانون الدولي في الرد على الهجمات".
ودعا مشروع القرار الأميركي المعدل إلى "مواصلة دعم الجهود الدولية للبناء على قافلة المساعدات الأولى"، معبرا عن "تقديره لجهود كل الدول بما فيها قطر لإطلاق سراح الرهينتين لدى حماس". وطالب بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين". واهاب بـ"الدول والمنظمات دعم الجهود لمنع تصاعد العنف بغزة أو امتداده لمناطق أخرى"، مشددا على "وجوب احترام وحماية المرافق المدنية والإنسانية".
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