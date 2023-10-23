انت الان تتابع خبر البيشمركة تبدي موقفاً من حادث مخمور وتؤكد دعمها لبيان السوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "وقع حادث مؤسف في منطقة مخمور يوم أمس، والذي أدى إلى وقوع شهداء ومصابين من الجانبين".

وأضافت: "اذ نعرب عن حزننا العميق وتعاطفنا مع أسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونؤكد على التزامنا بالعمل مع الحكومة الاتحادية من أجل حل جذري ودائمي وبما يحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق".



وأكدت البيشمركة: "دعمها لما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة لإجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادث لتحديد أسبابه، وإيجاد الحلول المناسبة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادث قاطع مخمور.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تابع ملابسات الحادث الذي حصل، اليوم الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي ادى الى وقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية، وبناءً على ذلك وجه سيادته بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من تضحيات".

وأضاف: "كما شدد على جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي".

