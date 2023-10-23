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انت الان تتابع خبر المباشرة بنقل الوجبة الأولى من المساعدات العراقية الى غزة (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، باشرت طائرات القوة الجوية، بنقل الوجبة الأولى من المساعدات العراقية الى غزة".
وأضافت: "سيتم نقل هذه المساعدات الى مطار العريش في مصر بعدها يتم استلامهم من قبل اللجان في الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني ليتم النقل الى داخل غزة".
وأكدت، أن "هذه الوجبة سيليها وجبات أخرى سيتم نقلها تباعاً".