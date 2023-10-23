انت الان تتابع خبر المباشرة بنقل الوجبة الأولى من المساعدات العراقية الى غزة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، باشرت طائرات القوة الجوية، بنقل الوجبة الأولى من المساعدات العراقية الى غزة".



وأضافت: "سيتم نقل هذه المساعدات الى مطار العريش في مصر بعدها يتم استلامهم من قبل اللجان في الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني ليتم النقل الى داخل غزة". وأضافت: "سيتم نقل هذه المساعدات الى مطار العريش في مصر بعدها يتم استلامهم من قبل اللجان في الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني ليتم النقل الى داخل غزة".