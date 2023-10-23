شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 شخصًا جراء حادث سير في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 16 شخصًا، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، إثر حادث اصطدام عدد من المركبات على طريق سريع في ألمانيا بالقرب من الحدود التشيكية يوم الأحد.

وقالت الشرطة إنه في مساء يوم الأحد، إن شاحنة، كانت متجهة شمالًا في اتجاه دريسدن على الطريق السريع إيه 17 بالقرب من الحدود الألمانية التشيكية، اصطدمت بمجموعة من المركبات؛ ونتيجة لذلك، اصطدمت عشر سيارات ببعضها البعض.

ولم يتضح سبب الحادث ولا حجم الأضرار في البداية.

أضرار شديدة

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان أن بعض المركبات تعرضت لأضرار شديدة للدرجة التي تحول دون التعرف عليها.

ولا تزال المسارات المتجهة شمالا على الطريق إيه17 جنوب دريسدن مغلقة حتى صباح يوم الاثنين،في الوقت الذي فتحت فيه الشرطة تحقيقا في الحادث.