طوفان الأقصى.. القسام تنصب كمينا لقوة صهيونية شرق "خان يونس" وتدمر جرافتين ودبابة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، أنها أوقعت قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس بقطاع غزة.



وقالت كتائب القسام في بيان "أوقعنا قوة صهيونية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار"، مضيفة: "مجاهدونا التحموا مع القوة المتسللة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا العدو على الانسحاب".



وتابعت: "مجاهدونا يؤكدون أن جنود القوة الصهيونية التي وقعت في كمين خان يونس غادروا آلياتهم وفروا شرق السياج مشيا على الأقدام".

في المقابل أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مساء اليوم، أن جندياً إسرائيلياً قُتل خلال عملية توغل حاولت قوة من جيش الاحتلال تنفيذها على حدود قطاع غزة، فيما أصيب 3 جنود آخرون.



وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه قواته غرب السياج الحدودي لقطاع غزة في منطقة كيسوفيم شرق خان يونس.



وأضاف جيش الاحتلال أن إحدى دباباته هاجمت المجموعة التي أطلقت النار على الجنود في كيسوفيم، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 جنود -أحدهم حالته حرجة- في الاشتباكات قرب كيسوفيم.

وقبل أيام نشرت كتائب القسام رسالة مصورة للقوات البرية الإسرائيلية، تظهر مقاتليها وهم يتدربون على استهداف آليات عسكرية وأسر جنود في حال قام الجيش الإسرائيلي بالتوغل البري في غزة.



كما كشفت القسام عن قذيفة "الياسين" المضادة للدروع التي دخلت الخدمة خلال عملية طوفان الأقصى.



وفي فيديو بثته كتائب القسام أظهرت الصور قذيفة "الياسين" ذات العيار 105 مليمترات وهي تدمر دبابة ميركافا إسرائيلية في إحدى المستوطنات في غلاف قطاع غزة خلال عملية طوفان الأقصى.



في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مستوطنين اثنين -حالة أحدهما خطيرة- نتيجة إطلاق صاروخ من غزة على مستوطنة نتيفوت القريبة من القطاع.



وكانت كتائب عز الدين القسام أعلنت أنها وجهت ضربة بعشرات الصواريخ إلى نتيفوت، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن 299 إسرائيليا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات من بينهم 47 في حالة خطرة.

وشنت كتائب القسام في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري هجوما غير مسبوق على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيل في غلاف غزة في عملية أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، وفي المقابل ردّت قوات الاحتلال بقصف مركز متواصل على منازل المدنيين في قطاع غزة، كما حشدت قوات عند حدوده استعدادا لعملية برية محتملة.

المصدر: وكالات