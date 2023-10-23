ممثلا الوطن بمهمة "صعبة".. الصقور بمواجهة رفقاء بنزيما والزوراء يُلاعب النجمة اليوم

بغداد - ياسين صفوان - ويحل القوة الجوية، ضيفاً على نظيره الاتحاد السعودي عند الساعة السابعة مساءً، إذ سيكون ملعب الجوهرة المشعة مسرحاً للقاء، حيث يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة عروضه المميزة في البطولة الآسيوية.

وتتصدر الصقور ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من فوز على أولماليك أجمك الأوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل أمام سباهان الإيراني، بينما يقف الاتحاد وصيفاً بثلاث نقاط، في حين لدى سباهان نقطة واحدة، ويتذيل الفريق الأوزبكي القائمة من دون رصيد.

فيما يخوض فريق الزوراء مواجهته الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة كاس الاتحاد الآسيوي بلقائه فريق النجمة اللبناني.

وتعد هذه المباراة محطة جديدة ومهمة ينشد فيها النوارس التحليق هذه المرة في أجواء ملعب البصرة الدولي (جــذع النخلة) لتحقيق تطلعات جماهيره بالتعويض وكسب نقاط هذه المقابلة، التي تقع على جانب كبير من الأهمية لاسيما أن الزوراء سيدخلها متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور.