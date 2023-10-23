السرايا اللبنانية للمقاومة نعت اثنين من عناصرها سقطا أثناء "قيامهما بواجبهما الوطني"

نعت "السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي" في بيان اثنين من عناصرها سقطا أثناء "قيامهما بواجبهما الوطني".

وجاء في البيان :"ننعى الشهيدين المجاهدين، علي كمال عبد العال "جهاد" وحسين حسان عبد العال "بلال"، من بلدة حلتا العرقوب جنوب لبنان، واللذان ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني، وهما الشهيدان الاولان للسرايا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة".

وكان الجيش اللبناني وبالتنسيق مع قوات اليونيفيل عملوا على سحب جثامين ثلاثة اشخاص منهما عبد العال اللذين حاولا سحب جثمان شخص آخر من خراج كفرشوبا سقط بقصف إسرائيلي في وقت سابق.