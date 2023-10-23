نعت "السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي" في بيان اثنين من عناصرها سقطا أثناء "قيامهما بواجبهما الوطني".
وجاء في البيان :"ننعى الشهيدين المجاهدين، علي كمال عبد العال "جهاد" وحسين حسان عبد العال "بلال"، من بلدة حلتا العرقوب جنوب لبنان، واللذان ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني، وهما الشهيدان الاولان للسرايا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة".
وكان الجيش اللبناني وبالتنسيق مع قوات اليونيفيل عملوا على سحب جثامين ثلاثة اشخاص منهما عبد العال اللذين حاولا سحب جثمان شخص آخر من خراج كفرشوبا سقط بقصف إسرائيلي في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر السرايا اللبنانية للمقاومة نعت اثنين من عناصرها سقطا أثناء "قيامهما بواجبهما الوطني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.