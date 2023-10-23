الطقس غدا قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها مع احتمال أمطار خفيفة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات و انخفاض طفيف في درجات الحرارة ولكنها تبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية مع احتمال امطار خفيفة على المرتفعات الشرقية فترة بعد الظهر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على المرتفعات وفي الداخل، بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات و انخفاض طفيف في درجات الحرارة ولكنها تبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية مع احتمال امطار خفيفة على المرتفعات الشرقية فترة بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما تعود للارتفاع على الجبال وفي الداخل.

الخميس: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة يرافقها رياح ناشطة خاصة في المناطق الجنوبية.