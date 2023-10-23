الاحصاء المركزي: ارتفاع اسعار الاستهلاك خلال شهر ايلول 1,4 بالمئة

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2023، سجل ارتفاعا وقدره 1,4 % بالنسبة لشهر آب 2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك في أيلول 2023 بلغ 208,5 % بالنسبة لشهر أيلول من العام 2022.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر الاسعار لشهر أيلول على صعيد المحافظات ما يلي:

- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,7 %

- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,4 %

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1,1 %

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,8 %

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,7 %

- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2,2 %