بوحبيب وصل الى دمشق ويلتقي المقداد في هذه الاثناء

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في مقر الوزارة بدمشق وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب والوفد المرافق له .

وفي وقت سابق، اشار بوحبيب، في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى انه سيلتقي في دمشق نظيره السوري فيصل مقداد، ويبحث معه في نتائج الاتصالات والزيارات التي أجراها مع الأمم المتحدة والدول الغربية في ملف النازحين السوريين والتصور اللبناني لمعالجته، ويستمع منه إلى ما لديه من معطيات.

فيما اكدت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" انّ البحث سيتناول الطرق الكفيلة بتسهيل برامج عودة النازحين السوريين الى بلادهم بالتنسيق مع السلطات السورية.