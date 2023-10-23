ملك الأردن: لتحرك دولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين وكسر الحصار

أكّد ملك الأردن ​عبدالله الثاني​، ضرورة "تحرّك ​المجتمع الدولي​ للضّغط على ​إسرائيل​ لوقف الحرب على ​غزة​، وحماية المدنيّين، وكسر الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى هناك".

وحذّر، خلال لقائه في قصر الحسينيّة، كبير مستشاري رئيس أركان الدّفاع البريطاني لشؤون الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون، من "استمرار الحرب على قطاع غزة، الّذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة".

وتطرّق اللّقاء أيضًا إلى العلاقات الثّنائيّة بين البلدين.