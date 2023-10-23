ساندرز طالب حكومة بلاده بمساعدة الفلسطينيين في غزة: لا ينبغي على اميركا جعل الوضع اكثر سوءا

حذر السيناتور الأميركي بيرني ساندرز من أن الولايات المتحدة تزيد من وضع غزة سوءا، مؤكدا أن ما يجب أن تقدمه الولايات المتحدة هو المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وبينما أشار إلى "الهجوم المروّع" الذي شنته حماس ضد إسرائيل، اكد ساندرز خلال جلسة في مجلس الشيوخ انه "أطلب منكم أيضا أن تفهموا أنه يوجد الآن المئات والمئات من الآلاف من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في غزة.. الذين فقدوا بيوتهم، ليس لديهم طعام، ليس لديهم ماء، ليس لديهم وقود".

وأوضح أن "نصف هؤلاء الأشخاص هم من الأطفال.. نصف سكان غزة هم من الأطفال.. أطلب منكم التفكير للحظة.. مليون شخص أغلبهم فقراء، غزة كانت واحدة من أفقر الأماكن في العالم".

وأضاف: "ما أطلب من الناس أن ينظروا إليه، هو ما تُقدم عليه دولتنا وما لا ينبغي أن تنخرط دولتنا فيه هو جعل الحالة المروّعة والبائسة في غزة أكثر سوءا".

ولفت إلى أن "هناك أشخاصا هُجّروا من منازلهم ولا يعرفون إلى أين سيذهبون ولا يعرفون إن كانوا سيعودون إلى بيوتهم.. هم بالأساس فقراء فهل نريد حقا أن نتجاهل هؤلاء.. هم بحاجة لمساعدات الأمم المتحدة ووكالات أخرى لإطعام أطفالهم وتزويدهم بالماء. هل هذا حقا ما نحن بصدد القيام به؟".