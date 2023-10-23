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جيش الإحتلال الإسرائيلي .. قصف موقع مصري بالخطأ وطرد مراسلة القاهرة الإخبارية من منزلها

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الشارقة - اميمة ياسر - قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرتها على إخلاء منزلها، لذلك توجهت إلى منزل آخر في رفح الفلسطينية مع ابنتيها صوفيا وكنزل و12 أسرة فلسطينية أخرى.

وأضافت خلال مداخلتها لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق عبر قناة «DMC»، أن زوجها يتولى مسؤولية طفلتيها التوأم بالنيابة عنها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع ترك أطفالها تحت القصف.

ودعت الله أن يرفع عنهم البلاء وينجيهم من كل شر، قائلة: نتضرع إلى الله أن ينجينا جميعا، مشددة على استمرارها في العمل وأدا دورها لرصد ما يحدث في غزة: «وسنظل نقاتل من أجل كشف الحقيقة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية».

موقعا مصريا

وأعرب جيش الاحتلال، في بيان رسمي، عن أسفه لمصر عن قصف إحدى دباباته عن طريق الخطأ موقعا مصريا قرب الحدود مع غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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