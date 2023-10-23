بعد إهانتها متحدث جيش الإحتلال الصهيوني أفيخاي أدرعي .. تهديد المطربة أنغام بالقتل ورد ناري من النجمة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الفنانة أنغام عن تلقيها تهديدًا بعدما هاجمت أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، واشتعلت حرب كلامية بينهما.

وكتبت أنغام عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، وهو ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة.

وتابعت أنغام: نعلم جيدًا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إذا تذكركم التاريخ في الأصل، لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائرًا على جبينكم الذي نكسناه.

وأضافت أنغام: مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستلقة شاهدة على خستكم، تذكركم دومًا بأحلك لحظات عاشها شعبكم، وستظل أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدًا كل ساعة لا كل عام.

واختتمت أنغام: شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض بالقانون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة.. ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامكم.

يا صهيوني

وكانت أنغام هاجمت أفيخاي أدرعي بعد انتقاده لها لدعائها عليه، منذ يومين، إذ كتب رسالة موجهة لها: انت يا اسمك ايه!! دون رقي ولا أدب لأنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين.