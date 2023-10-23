واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان الخارجية الأميركية إنه لا تزال هناك رحلات تجارية متاحة من لبنان ولكن قدرتها الاستيعابية تنخفض.

وكانت واشنطن قد أعلنت أيضا في بيان، أمس الأحد، أنها أمرت بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في العاصمة العراقية بغداد وقنصليتها في أربيل، كما دعا البيان الأميركيين إلى عدم التوجه إلى العراق.



وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية شملت حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما ونحو ألفين من قوات مشاة البحرية.