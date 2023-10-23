انت الان تتابع خبر العراق يمنع استيراد بعض المنتجات الزراعية الإيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح " فرزاد بيلتن" في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، أنه "وبحسب إعلان الملحق التجاري بسفارة جمهورية العراق في طهران، وفي اطار دعم المنتج المحلي، سيتم المنع مؤقتا توريد المنتجات الزراعية مثل الطماطم والخيار والبطيخ من إيران".وأشار أيضا الى "استمرارية منع توريد منتج البطاطا الى العراق حتى إشعار آخر".

وبيّن أن "الصادرات الايرانية للعراق في النصف الاول من السنة المالية الجارية المنتهي 22 سبتمبر/أيلول 2023 لامست مستوى 4.5 مليار دولار، حيث شكلت المنتجات الزراعية نحو 20 بالمئة من هذا الحجم".