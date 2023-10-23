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مدير المستشفى الكويتي في غزة: إسرائيل تقصف التجمعات كثيفة السكان في قطاع غزة.. ومخاوف من انتشار الكوليرا والأوبئة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير المستشفى الكويتي “جمال الهمص”، أن القصف الإسرائيلي يستهدف مناطق تجمع السكان لإلحاق أكبر قدر ممكن من القتلى والمصابين.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن هناك مخاوف كبيرة من انتشار أمراض في قطاع غزة مثل الكوليرا والأوبئة عند الأطفال.

وأوضح أن الوضع الصحي في قطاع غزة يعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية اللازمة لمعالجة الجرحى والمصابين، جراء القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على المستشفيات في قطاع غزة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي في قطاع غزة في جاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات والمستلزمات الطبية، حتى تستطيع المستشفيات أن تقوم بدورها في علاج المرضى والمصابين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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