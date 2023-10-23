مدير عمليات الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس في غزة المهدد بالقصف يضم 12 ألف نازح و 400 مريض معظمهم نساء وأطفال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير عمليات الهلال الأحمر الفلسطيني “عبدالعزيز أبو عيشة”، أن مستشفى القدس المهدد بالقصف في قطاع غزة، يضم نحو 12 ألف نازح و 400 مريض معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الاحتلال الإسرائيلي قد هدد مستشفى القدس في قطاع غزة بالقصف، لكن الوضع لا يسمح بالإخلاء نظرا لتزايد عدد الجرحى والمصابين والمرضى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأشار إلى أن القطاع الصحي في قطاع غزة في جاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات والمستلزمات الطبية، حتى تستطيع المستشفيات أن تقوم بدورها في علاج المرضى والمصابين.