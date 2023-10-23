مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: مطلوب هدنة إنسانية في غزة للسماح بوصول المساعدات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” على أهمية الاتفاق على هدنة إنسانية للعمل على وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الوضع الإنساني يجب أن يكون هو محور الاهتمام من جانب جميع المسؤولين، ومن ثم العمل على وضع حلول ترضي جميع الأطراف.

وأوضح أنه منذ السابع من أكتوبر الجاري فقد الكثير حياتهم من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة تغليب لغة الحوار.