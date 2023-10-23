شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستقر علي بديل مفاجئ لتين هاج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي الن نيكسون في تقريب الصحفي الأخير عن مفاجأة كبري حول مستقبل المدرب الهولندي تين هاج مع مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.

حيث أكد أنه علي الرغم من تأكيدات إدارة اليونايتد علي عدم رحيل المدرب، إلا أنه ما زال مهددا بالخطر في فقد منصبه، في حالة إذا لم تتحسن نتائج الشياطين الحمر حتي نهاية الدور الأول.

وأضاف نيكسون أن المدرب الإنجليزي بوتر مدرب تشيلسي السابق هو الأقرب لتولي قيادة تدريب اليونايتد خلال الفترة القادمة.

نظرا لخبرات المدرب الكبيرة في الدوري الإنجليزي من سابق تجاربه داخل برايتون وتشيلسي، الأمر الذي يجعله رجل المرحلة القادمة لمسئولي الشياطين الحمر.

موقف هاج من الرحيل عن اليونايتد

ومن جانبه، ما زال تين هاج متمسكا بتجربته الحالية داخل اليونايتد ولا يرغب في الرحيل عن الفريق بصورة أو بآخري عن الفريق في الظروف الراهنة.