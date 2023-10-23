"العمل" تطلق ندوات ثقافة السلامة والصحة المهنية في مدارس الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية العمل بالإسكندرية، اليوم الإثنين، إطلاق ندوات توعية بالمدارس لنشر ثقافة السلامة في جميع المنشآت العاملة داخل المحافظة للتوعية بالمخاطر وكيفية الوقاية منها.

عقدت مديرية العمل ندوة للتوعية بمدرسة الشاطبي الثانوية العسكرية بنين للتعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميته، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، لتوفير مناخ عمل آمن للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئات العمل المختلفة بما يساهم في زيادة الإنتاجية.

قال محمد كمال وكيل وزارة العمل بالإسكندرية، إن الندوة تناولت كيفية تطبيق أساليب السلامة في المدرسة، والاشتراطات التي يجب اتباعها لتفادي أي مخاطر للطلاب، مع شرح المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال اليوم وكيفية الوقاية منها.

كما تضمنت محاضرة بعنوان المخاطر الكهربائية والميكانيكية ألقتها المهندسة شرين محمود بيومي باحث بإدارة السلامة والصحة المهنية، ومحاضرة بعنوان الحرائق وأنواعها وكيفية الوقاية منها، وشرح أهداف السلامة والصحة المهنية تناولتها الكيميائية منال محمود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية شرق.

اختتمت الفعاليات بمحاضرة بعنوان مخاطر بيئة العمل ألقاها الكيميائي أمجد يعقوب مفتش السلامة والصحة المهنية وسط، بهدف ترسيخ مفهوم السلامة لدى كافة الفئات من خلال الأجهزة التابعة للمديرية فى مختلف قطاعات العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت وتوفير مناخ عمل صحي آمن لهم في بيئة العمل.