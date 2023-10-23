شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بالتوسع فى صناعة الأسمدة والقضاء على مافيا السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين، والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، ومطالبات برلمانية للحكومة بالتوسع في تصنيع الأسمدة، والقضاء علي مافيا السوق السوداء.

وفي هذا الصدد، استنكر النائب سعيد ضيف الله، من تأخر مركز مصر من حيث تصدير الأسمدة، مشددا على أهمية تشجيع صناعة السماد من خلال فتح المزيد من المصانع في هذا المجال.

فيما أكد النائب فايز أبو حجر، على أهمية مضاعفة حجم الأسمدة التي تنتجها الدولة عن طريق التصنيع وتوفيره للفلاح المصري، مشيراً إلي المشروع الحيوي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وشدد البرلماني على ضرورة مواجهة الحكومة لمافيا السوق السوداء من خلال آليات محددة.

أيضا أكدت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية مجمع الأسمدة الأزوتية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يأتي اتساقا مع التوسع في الرقعة الزراعية، مشددة علي أهمية تحول التوصيات البرلمانية للجنة إلي استراتيجية واضحة المعالم حول النهوض بصناعة الأسمدة. ونوهت "شاروبيم " إلي أهمية دور البحث العلمي في صناعة الاسمدة لاسيما والأخذ في الاعتبار الأثر البيئي.

ووجه النائب عبد العليم الشيخ، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعي إلي تحقيق فوائض في صناعة الأسمدة للتصدير، لكنه انتقد في الوقت ذاته ما وصفه بـالمنظومة الفاشلة للحكومة في توزيع الأسمدة.