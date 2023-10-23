"التنسيقية" تستقبل السفير الفلسطينى لبحث الجهود المشتركة لوقف مجازر الاحتلال

القاهرة - سامية سيد - استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقرها، السفير "دياب اللوح" سفير دولة فلسطين لدى القاهرة وعدد من دبلوماسيى السفارة؛ وذلك لتقديم رسالة مؤازرة وتضامن مع الشعب الفلسطينى والوقوف على آخر المستجدات فى قطاع غزة بالإضافة لبحث كافة الجهود المشتركة لوقف مجازر الاحتلال وتطورات عملية إدخال المساعدات.

فى بداية اللقاء، قدم وفد التنسيقية، التعازى فى الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، مؤكدين على إدانتهم الكاملة لجرائم الاحتلال الإسرائيلى، وتوجيه التحية لصمود ونضال الشعب الفلسطينى تحت القصف الوحشى للاحتلال.

من جانبه، أعرب السفير الفلسطينى، عن تقديره لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على استضافته فى هذا الظرف الاستثنائى، مضيفًا أنه يُقدر الدور العظيم الذى تقوم به القيادة السياسية المصرية لنُصرة الشعب الفلسطينى، بما فى ذلك حرصها على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد السفير الفلسطينى، أنه يرفض دعوات التهجير من قطاع غزة إلى مناطق أخرى، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر يعنى تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن أبناء قطاع غزة لديهم وعى تام بهذا الأمر، وأنهم مُرابطين من أجل الحفاظ على أرض فلسطين ولن يرحلوا مهما بَلغت الضغوطات.

ووجه السفير الفلسطينى، الشكر لكافة مكونات الشعب المصرى لوقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطينى، مُضيفًا أنه رأى أن القضية الفلسطينية هى قضية كل مواطن مصرى، وأن هذا ليس بالقول فقط وإنما بالفعل.

وتناول الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات على الأرض، كما تم التباحث حول مواقف الدول والمنظمات الدولية ومدى تأثيره على الموقف الحالي.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية، كلًا من النواب سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، طارق الخولى، عضو مجلس الشيوخ، رامى جلال، عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية، أحمد مسعد، محمد نبيل، أحمد يحيى، حسام رأفت، أحمد موسى، عمرو البنا، مصطفى كُريم، رحمة محمود، شيماء عبدالرسول، رغدة محمود.