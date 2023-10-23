"كتائب القسام": قصفنا بئر السبع برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا قصفنا ​بئر السبع​ المحتلّة برشقة صاروخيّة، ردًّا على استهداف المدنيّين". وكانت قد أعلنت الكتائب، في وقت سابق اليوم، "قصف ​عسقلان​ المحتلّة برشقة صاروخيّة، ردًّا على استهداف المدنيّين، وقصف تجمّعات للجيش الإسرائيلي قرب "مفكعيم" برشقة صاروخيّة".

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