أ ف ب: قافلة مساعدات جديدة تعبر من مصر الى قطاع غزة عبر رفح

افادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن قافلة مساعدات جديدة عبرت من مصر الى غزة اليوم عبر معبر رفح، وهي الثالثة تتجه الى القطاع المحاصر منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 تشرين الاول الجاري.
وتضاف القافلة الجديدة الى اثنتين دخلتا القطاع يومي السبت والأحد. وأكد مسؤول في منظمة الهلال الأحمر المصري لفرانس برس أنه "تم خلال اليومين الماضيين إدخال 34 شاحنة مساعدات إنسانية على دفعتين عبر المعبر".
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