الجيش: إحباط محاولات تسلل نحو 800 سوري عند الحدود الشمالية ومتابعة حركة النازحين في لبنان

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "في سياق مكافحة أعمال التّسلّل غير الشّرعي والتّهريب عبر الحدود البرّيّة، أحبطت وحدات من الجيش خلال الأسبوع الماضي، محاولات تسلّل نحو 800 سوري عند الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة"، مؤكّدةً أنّ "الجيش يواصل في هذا الإطار متابعة حركة النّازحين السّوريّين وتنقّلاتهم داخل لبنان".

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